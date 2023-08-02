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الأربعاء، 02-08-2023 03:11 م

شاهد لحظة سقوط طائرة مروحية في منطقة مأهولة بالسكان في نيجيريا

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الوكيل الإخباري - سجلت كاميرات المراقبة لقطات دراماتيكية سقطت فيها طائرة مدنية على شارع يشهد حركة نشطة في إحدى المدن النيجيرية.

ووثقت الكاميرات لحظة سقوط الطائرة الصغيرة الحجم في أحد شوارع لاغوس، قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب.

وبيّنت الكاميرات حالة الذعر التي أصابت عددا من المارة الذين فروا من المكان فزعا من الحادث المباغت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة الصغيرة من طراز "جابيرو جي 430"، التي تشغلها شركة سياحية.

وقالت إن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة "أوبا أكران" في لاغوس، عندما أجبرت على إجراء هبوط اضطراري، مساء يوم الثلاثاء.

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سكاي نيوز

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