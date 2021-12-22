الأربعاء 22-12-2021
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الأربعاء، 22-12-2021 04:09 م

مشاهد مروعة للحظات انقلاب سيارة سعودي 14 مرة

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة للحظة انقلاب سيارة الشاب السعودي  مهدي السن، 14 مرة.

ونشر حساب طرق الرياض المختص بأخبار السيارات وأخبار الرياض على حسابه في تويتر، مقاطع الفيديو المثيرة تحت عنوان: "انقلبت مركبته 14 مرة.. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، ولم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة".

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وظهر الشاب السعودي فيما بعد في مقطع فيديو: "سبب الحادث أثناء تجربته للسيارة بـ"التفحيط" قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين، وأنه تعرض لكدمات في جسمه ولم يتعرض لأذى كبير".

 

المصدر - البيان 

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