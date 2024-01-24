مشهد مرعب في مصر ... سيارات تسقط من فوق جسر

الوكيل الإخباري - شهد محور مروري رئيسي في مصر حادثاً مروعاً، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي.

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وأسفر الحادث عن اصطدام عدد من السيارات من الخلف، وسقوط عدد آخر من أعلى الطريق، وسقوط قتلى ومصابين في مصر .



وسارعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ بالوصول لموقع الحادث حيث تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين للمستشفيات، فيما تحقق السلطات المصرية مع سائق الشاحنة وتستمع لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب الحادث.

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