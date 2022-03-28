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الإثنين، 28-03-2022 06:23 ص

مصر . . اشتكى من الضوضاء فسكب عليه البنزين وأشعل فيه النيران

ش


الوكيل الإخباري - توفى أمس شاب مصري على يد أحد جيرانه بسبب خلاف بينهما في دمياط الجديدة. حيث أشعل جاره النار في شقته من خلال إلقاء زجاجة مملوءة بمواد حارقة بعد معاتبة المجني عليه المتهم على كثرة الضوضاء.

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وسادت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب حيث دشن نشطاء على مواقع التواصل هشتاغا بعنوان "حق مصطفى سراج".


في التفاصيل، شهدت مدينة دمياط الجديدة، جريمة مروعة بقتل طالب جامعي بكلية التجارة، على يد أحد جيرانه، حيث قام بسكب البنزين عليه وأشعل فيه النيران.


ما تسبب في إصابة الشاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الطالب للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، ثم توفي بعد ساعات قليلة من الحادث.


وتم ضبط المتهم والتحفظ على جثة الطالب القتيل تحت تصرف النيابة العامة.
فيما انتشرت روايتان حول الواقعة، حيث اعترف الشاب المتهم بسكب البنزين على الطالب، انتقاماً منه لقيامه بمعاكسة شقيقته.


لكن أصدقاء مصطفى وأقاربه، أكدوا أن الشاب الراحل يعمل في مطعم بدمياط الجديدة، لساعات طويلة ويعود للسكن فقط للنوم، وكان له جيران، معروف عنهم الشغب وكانوا يتعمدون إزعاجه بشكل مستمر، ما تسبب في نشوب خلاف بينهم.


وصولاً لفجر يوم الخميس الماضي، حدث خلاف بين الطالب مصطفى وأحدهم ما جعله يسكب البنزين في الشقة حتى أشعل النيران فيه، وحاول المجني عليه الهرب بعد أن تمكنت منه النيران وقام السكان بنقله إلى المستشفى سريعاً، إلا أنه كان قد تمكنت النيران منه، وتوفي خلال ساعات قليلة من الواقعة.


من جهتها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمهيداً لإحالته للمحاكمة جنائياً.

 

البيان


 




 

 


 

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