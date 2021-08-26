الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 03:09 م

مصر.. تطورات جديدة في أزمة فيديو التحرش بفتاة أمام أعين المارة في الشارع

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الوكيل الاخباري - ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على شاب تحرش بسيدة خلال سيرها في الشارع بأحد أحياء القاهرة، بعد أن وجه إليها ألفاظا نابية أثناء سيرها بصحبة طفلها البالغ من العمر 10 سنوات.

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وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على الشاب بعدما نشرت الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ووفقا للتحقيقات وجه الشاب ألفاظا خادشة للحياء للسيدة التي لم تجد وسيلة سوى الصراخ، واستغاثت بالمارة الذين أسرعوا في حصار المتهم ومنعه من الهرب واعتدى بعضهم عليه بالضرب، حتى قامت الضحية بإبلاغ الشرطة.


وأصرت السيدة على تسليم المتهم إلى الشرطة، قائلة: "مش هتنازل عن حقي بالقانون ولازم المجرم ده ياخد عقابه ليه نسمع الكلام المهين وقلة الأدب دي على الصبح وقدام الناس في الشارع".


وكشف مقطع فيديو وثق جريمة التحرش بالسيدة، المتهم وهو يسير خلفها عدة أمتار ويوجه لها ألفاظا نابية وحاول ملامسة مواضع من جسدها، لكن السيدة ظلت صامتة عدة ثوان وبعدها صرخت في المتهم وطالبته بالتوقف عن أفعاله المشينة ولكنه لم ينصع لها، فلجأت إلى المارة الذين عاونوها في الإمساك بالمتهم بعد أن حاصره 4 أفراد، بينهم رجل يتجاوز عمره 60 سنة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم         

 

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