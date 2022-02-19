السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 12:17 م

مصر..والدهن تعرض لحادث فسحبن كل أمواله وألقينه في الشارع

2944f6107f


الوكيل الإخباري -  تعرض أب مصري لمأساة حقيقية بسبب بناته اللاتي تخلين عنه وقمن بسحب أمواله من البنك عقب تعرضه لحادث، دخل على إثره المستشفى.

ونقل موقع اليوم السابع عن محمد محمد عبد العال، قوله إنه تعرض لحادث ودخل المستشفى وبعد خروجه بأربعة أيام طلب منه أولاده إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بأموال المعاشات، وقالوا إنهن سيقمن بعمل بعض الإشاعات والعرض على طبيب، وتوجهن إلى الشهر العقاري التابع لمركز تمي الأمديد، و طلبن تحرير توكيل من أجل إنهاء الأوراق.

اضافة اعلان

 

و قول أحمد شقيقه "إنه كان فى تلك الفترة العلاقة طيبة بين الاب وبناته  وكن دائمات الزيارة له وعقب ذلك طلب الذهاب إلى إحدى بناته وبالفعل ذهب إليها ، وبات عندها ليلة واحدة وفي اليوم التالي جاءت وألقت به في الشارع، وقالت إن زوجي سوق يطلقني لانه لايرغب بوجوده معنا".

وأضاف" وبعد فترة انقطع عنه البنات الثلاث، وأثناء ذلك كنت أعد له أوراقاً للحصول على أرباح وديعه له بالبنك، وعندما توجهنا لصرفه أكدت لنا إدارة البنك أن الأموال تم سحبها بالكامل، من قبل نجلته بناء على توكيل صادر منه لنجلته، وتبين قيامها بصرف كل يوم الحد الأقصى من السحب والذى يبلغ 50 ألف جنيه وذلك لمدة سبعة أيام، على مدار أسبوعين وحصلت على 350 ألف جنيه، وعندما توجهنا إليها وسألنها قالت ايوه انا سحبت الفلوس لأنها تخصنا، ورفضت إعادته لوالدها المريض للصرف على العلاج".

وأكد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتهمها بالنصب عليه وسحب الأموال منه، وجاري التحقيق بالقضية.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6204add14236044dab687d43

متى يجب تغيير بطارية السيارة؟

04-11-21-511164098

ارتفاع مياه البحار خطر يهدد أمريكا

800px-Lycoris_radiata_-_Kinchakuda_2018_-_1.jpg

زنبقة العنكبوت.. أو زهرة الموت الحمراء

f42a596c-9d21-4197-98d4-d940b3bcb58e

المحكمة تقضي بهدم منزل محمد حديد..كلفته 100 مليون دولار - صورة

Doc-P-905862-637774794320815613

رحلة فضائية بـ 450 الف دولار

WhatsApp Image 2022-02-18 at 2.03.39 PM

حريق يدمر مئات السيارات الفارهة في اوروبا