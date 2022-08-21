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الأحد، 21-08-2022 04:56 م

مقابل 8 دولارات بالساعة.. حفيدة ملكة بريطانيا تعمل “بستانية” لتأمين مصروفها الجامعي

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الوكيل الإخباري - تعمل حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، عدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور تقريباً، في مركزٍ لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة، بحسب ما قالت صحيفة Metro البريطانية.اضافة اعلان


حصلت لويز على وظيفةٍ بـ8 دولارات في الساعة، رغم أنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري. 

حيث شوهدت ابنة الأمير إدوارد وصوفي، كونتيسة ويسيكس، البالغة من العمر 18 عاماً، تضحك مع العملاء قبل الذهاب إلى جامعة سانت أندروز.

من المقرر أن تدرس لويز اللغة الإنجليزية في المعهد الاسكتلندي، حيث التقى الأمير وليام وكيت ميدلتون.

 




 

 


 

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