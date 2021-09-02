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مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

الخميس، 02-09-2021 02:08 م

ملك النحل يعيش الآلاف على جسده منذ 30 عاماً في افريقيا - صورة

للابببلا


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لشاب أفريقي  يتجول مع خلية نحل على جسده دون أي خوف منه أو رهبة. 

ويقول «نداييسابا»، مربي نحل من جمهورية رواندا بوسط أفريقيا، إنه على مدار ثلاثين عامًا يربي النحل تاركًا إياه يتجمع على جميع أنحاء جسده دون أن يتعرض لأي نوع من الأذى.

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ويضيف الشاب الذي يصف نفسه بـ «ملك النحل»، أنه لم يتعرض للسع أبدًا على الرغم من التجول بانتظام مع الآلاف التي تزحف فوق جسده بدون أي وسائل حماية. 

ويعتني ندايسابا بالنحل منذ أن كان طفلاً لكنه اكتسب شهرة جديدة بعد ظهور سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها يرتدي معطفًا من النحل.


ويوضح الشاب الأفريقي كيفية تحكمه في النحل: «من أجل السيطرة على النحل يجب أن أبحث عن ملكة النحل أولاً ثم أضع الملكة على جسدي لجذب النحل الآخر من خلال ربطها بقطعة من الخيط حول خصره» وفق صحيفة أخبار اليوم. 


ويشير مربي النحل المتمرس إلى أن نحلاته الأخرى تتتبع الملكة وتحميها بشراسة، وتطير نحوه مشكلةً درعًا حولها للحفاظ على سلامتها.


وقال ندايسابا: «أنا معروف جيدًا بتربية النحل، فهم لا يخدعونني أبدًا، والناس لا يزعجهم هذا، بل يجعلهم سعداء، ويريدون مني أن أعلمهم كل ما يريدون أن يتعلموه ليبدأوا في تربية النحل بأنفسهم». 


ويؤكد ندايسابا أنه بصرف النظر عن الشعبية التي اكتسبها في مجتمعه وما حوله، ساعدته مهارته غير العادية في كسب عيش لائق من خلال بيع العسل، منوهًا: «أحمل صينية غداء على بطني ومساعدي يرمي النحل في الدرج وبمجرد أن يمسك النحل برائحة الملكة سيخلقون سربًا لحمايتها».

 

 

المصدر - البيان 

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