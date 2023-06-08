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الخميس، 08-06-2023 10:38 ص

ممارسات تساعد في التخلص من آفة التأجيل

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الوكيل الإخباري - يعتبر التسويف أحد أكثر الأشياء التي نعاني منها في حياتنا، وعادة ما يؤدي ذلك إلى التقصير في إنجاز مهامنا وواجباتنا في الحياة، لذا لا بد من التعرف على بعض الإجراءات التي يمكننا من خلالها التغلب على هذه العادة السيئة.

فيما يلي مجموعة إجراءات للتغلب على التسويف وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

ضع أهدافاً واضحة
حدد أهدافك بوضوح وقسمها إلى مهام أصغر يمكن التحكم بها. عندما يكون لديك اتجاه واضح، يصبح من السهل تحديد الأولويات.

قم بإنشاء قائمة مهام
ابدأ كل يوم بإنشاء قائمة مهام. اجعل القائمة مبنية على الأولوية والأهمية.

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تخصيص فترات زمنية
خصص فترات زمنية محددة لمهام أو أنشطة مختلفة على مدار اليوم. تساعدك هذه الممارسة على إنشاء روتين وإدارة وقتك بفعالية وتقليل التسويف.

قاعدة الدقيقتين
إذا كانت المهمة تستغرق أقل من دقيقتين لإكمالها، فقم بها على الفور. تعامل مع المهام الصغيرة على الفور لمنع تراكمها.

التقليل من المشتتات
ابدأ بإيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك، وإغلاق علامات التبويب غير ذات الصلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإنشاء بيئة عملية للعمل، فهذا يساعدك على التركيز ويقلل من رغبتك بالتسويف.

 

مارس التعاطف مع الذات
كن لطيفاً مع نفسك عند مواجهة الصعوبات أو النكسات. تجنب النقد الذاتي والتحدث السلبي مع النفس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج التسويف.

مشاركة الأهداف
شارك أهدافك ومهامك مع شخص تثق به. يمكن أن يساعدك دعمه ومسؤوليته على البقاء متحمساً وملتزماً ويحميك من الوقوع في دائرة التسويف.

 

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