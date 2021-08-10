منحوتة اليقطينة يجرفها الإعصار في اليابان - صورة

الوكيل الإخباري - تسبب الإعصار الذي ضرب اليابان أخيراً، في جرف منحوتة اليقطينة الصفراء المنقطة للفنانة اليابانية، يايوي كوساما، في جزيرة ناوشيما، حيث أفيد عن نقلها من المكان من أجل إصلاحها.



وكان الإعصار «لوبيت» قد عاث خراباً في الجزيرة الواقعة جنوب غرب اليابان، جالباً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية.

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وفي مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، كان يمكن مشاهدة اليقطينة، بعد اقتلاعها من الرصيف البحري، وانقلابها على الشاطئ، تتلاطمها الأمواج من كل حدب وصوب.



وقد نقلت صحيفة «واشنطن بوست» التغريدة التي أطلقها موقع معرض «بنسي آرت سايت» التي تعتبر اليقطينة أحد معروضاتها، والتي أكدت تعرض المنحوتة للضرر بفعل الإعصار، وعملية نقلها بهدف إصلاحها، مشيرة إلى أن المعرض سوف يعلن موعد إعادتها إلى مكانها من جديد.

وتعتبر تلك اليقطينة على طرف الرصيف البحري في ناوشيما، واحدة من المنحوتات الأكثر شهرة في الجزيرة، حيث يمكن مشاهدة لونها الأصفر

النابض بالحياة ونقاطها السوداء أمام خلفية من المياه الزرقاء للجزيرة.



ومنذ تثبيتها في موقعها في عام 1994، أصبحت تلك اليقطينة عنصراً مركزياً في ناوشيما المعروفة أيضاً بجزيرة الفنون في اليابان.





المصدر - البيان