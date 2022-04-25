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الإثنين، 25-04-2022 09:30 ص

منحوتة ذهبية على رصيف في البندقية - صور

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الوكيل الإخباري - تم نصب منحوتة مكعب ذهبية تقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وسط مدينة البندقية أخيراً، على حجارة رصيف من دون قاعدة، كعمل فني مفاهيمي، وتجلس المنحوتة المعروفة بـ«مكعب كوستيلو» الآن أمام فندق «كا دي كيو» الفاخر بالقرب من ميدان سانت ماركو، كما لو أنها وصلت من عالم آخر.

وأفاد موقع «ذا أرت نيوزبايبر» المتخصص بالفنون، أن المنحوتة نُقلت بقارب إلى ميدان سان ماركو، حيث وُضعت عن قصد على رصيف قذر بدلاً من عارضة.

وكان المؤرخ الفني ديتر بوخارت هو من كشف عن المنحوتة التي تتألف من 186 كيلوغراماً من الذهب الخالص قيراط 24، مع الفنان الألماني نيكلاس كوستيلو، موضحاً أن «وضعها على الأرض مهم، إذ إنها لا تنتمي إلى هنا، لكنها تأخذ صور الموقع، حيث تم نصبها».

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وتقع المنحوتة الجوفاء في ممر بمحاذاة الواجهة البحرية للبندقية، حيث لا يلاحظها العديد من الناس، على الرغم من وجود سبعة رجال أمن يحرسونها.



البيان 

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