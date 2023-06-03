السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-06-2023 09:00 ص

من سماء أبو ظبي: تصوير كويكب من فئة الكويكبات القريبة من الأرض - فيديو

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الوكيل الإخباري - قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي قبل قليل بتصوير الكويكب (2023 HO18) من سماء ابو ظبي، وهو من فئة الكويكبات القريبة من الأرض وسيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم غد الأحد 04 يونيو على مسافة 467 ألف كم من الأرض (نفس بعد القمر تقريبا)، وهي أقرب مسافة له خلال العشر سنوات القادمة. يسير بسرعة 17 ألف كم في الساعة، ويبلغ قطره 50 مترا، ويلمع بالقدر 16.

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