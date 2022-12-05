نشاط بركان سيميرو في إندونيسيا يبدأ بالتراجع

الوكيل الإخباري - بدأ النشاط البركاني على جبل سيميرو في إندونيسيا بالتراجع اليوم، بعد ثورانه أمس في جزيرة جاوة، والذي أجبر أكثر من ألفي شخص على الفِرار.

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وكانت السلطات الإندونيسية قد رفعت أمس حالة التأهب من البركان إلى أعلى مستوى، بعد أن أظهر إشارات على زيادة النشاط، حيث أدّى البركان إلى إطلاق عمود من الرماد الساخن على ارتفاع 1500 متر في السماء، وانتنشر الرماد البركاني في دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات.



كما فرضت السلطات منطقة حظر امتدت 13 كيلومتراً على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان، علماً بأن إندونيسيا يوجد بها 127 بركاناً نشطاً.

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