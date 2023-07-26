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الأربعاء، 26-07-2023 12:46 م

نفوق 51 حوتاً طيّاراً إثر جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نفقت عشرات الحيتان بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، اليوم الأربعاء.

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وكانت الحيتان الطيّارة الطويلة الزعانف البالغ عددها 51 ضمن مجموعة تضم نحو مئة من الحيتانيات رُصدَت يوم الثلاثاء قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث.

وأوضحت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية، أنها تسعى بالتعاون مع متطوعين إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار.

وأشار ناطق باسم الإدارة، إلى أن مئات العروض للمساعدة انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عدداً كافياً من المتطوعين، داعية العامّة إلى الابتعاد عن الشاطئ.

وأضاف أن أولوية فريق إدارة الحوادث تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين، فضلاً عن إنقاذ الحوتيات.

وشرحت أن مجموعة متنوعة من المخاطر" قائمة في منطقة العمليات، من بينها وجود حوتيات كبيرة جانحة ويُحتمل أن تكون مريضة، وأسماك قرش وأمواج ومعدات كبيرة وزوارق.

 

 

 

البيان 

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