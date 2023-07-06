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الخميس، 06-07-2023 11:42 ص

تماثيل جديدة في المتحف المائي بأستراليا

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الوكيل الإخباري - يزيد عدد مجسمات المتحف الفني تحت الماء الواقع قبالة سواحل كوينز لاند.

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وجرى نصب ثمانية مجسمات جديدة في المتحف. «حراس المحيط» هي تماثيل أشرف عليها الباحثون البحريون وعلماء البيئة وهي مصنوعة مما يصفها القائمون على الحياة البحرية بخرسانة خاصة صديقة للبيئة.

ومثلما هو الحال مع الأعمال الفنية القائمة في المتحف الفني تحت الماء -الذي يضم المشتل المرجاني الذي تبلغ زنته 158 طناً- يجب الغوص إلى الأعماق لرؤية التماثيل. وتغادر رحلات القوارب إلى الأعمال الفنية الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً قبالة الساحل الشمالي الشرقي الأسترالي.

 

البيان 

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