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الإثنين، 30-11-2020 11:19 ص

نقل الفيل الباكستاني كافان إلى محمية للحيوانات في كمبوديا - صور

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الوكيل الاخباري - نقل الفيل الباكستاني "كافان"، الأحد، على متن طائرة شحن إلى محمية للحيوانات في كمبوديا، حسبما كشف سليم شيخ الناطق باسم الوزارة الباكستانية للتغير المناخي.

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ومن المقرر أن تكون المغنية الأمريكية شير في استقبال كافان لدى وصوله إلى كمبوديا بعد أن أمضت الأيام القليلة الماضية معه في إسلام أباد.

وكانت شير قد كتبت أغنيات تدعو فيها لإنقاذ كافان من ظروفه المعيشية التي تخيم عليها الكآبة والوحدة بحديقة حيوان في إسلام أباد.

واستخدم عشرات العاملين في مجال الحياة البرية والخبراء بقيادة منظمة إنقاذ الحيوانات "فور بوز" رافعة وحبلا لسحب الفيل الذي جرى تخديره صباح اليوم إلى القفص الذي صمم خصيصا لنقله إلى مدينة سيم ريب الكمبودية.

وقال عامر خليل، الطبيب البيطري في منظمة "فور بوز": "إنه يوم مؤثر بالنسبة لنا جميعا، غير أننا نسميه أيضا يوم النصر".

وبعد ذلك رُفع القفص، الذي يزن عشرة أطنان، برافعة خارج الحظيرة المسيجة ووضع على متن شاحنة.


وقالت منظمة "فور بوز" إن مسؤولي رحلة كافان يأخذون أكثر من 200 كيلوغرام من الطعام، بينها موز وبطيخ، ليتناولها خلال الرحلة.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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