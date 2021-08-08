الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 09:45 ص

نمر يفتك بامرأة تعمل في حديقة للحيوانات البرية بتشيلي

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة في تشيلي إن امرأة تعمل في حديقة للحيوانات البرية لقيت حتفها بعد أن هاجمها نمر.

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وكانت المرأة من بين موظفي التنظيف وأداء أعمال الصيانة في قفص النمور في حديقة سفاري في مدينة رانكاجوا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة سانتياغو.

 

وقالت السلطات إن المرأة التي توفيت أصيبت بجروح في العنق جراء هجوم النمر وقال وليامز إسبينوزا من شرطة رانكاجوا إن المرأة "لم تدرك أن باب قفص النمر كان مفتوحا وتعرضت لهجوم منه مباشرة مما تسبب في وفاتها على الفور".

 

ولم ترد حديقة رانكاجوا على طلب للتعليق. ولم تعرف حالة النمر

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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