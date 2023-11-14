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الثلاثاء، 14-11-2023 10:37 ص

نوافذ غير موجودة.. اكتشاف خطير بطائرة بعد إقلاعها في لندن - صورة

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الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم إلى العودة للمطار الذي أقلعت منه، بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة.

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ووقع الحادث على متن طائرة "إيرباص" مستأجرة، متجهة من لندن إلى أورلاندو، وفقا لتقرير صادر عن وكالة تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا.


وكان على متن الطائرة 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب.

وذكر التقرير أنه "بعد الإقلاع، لاحظ العديد من الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجا وبرودة مما اعتادوا عليه".


ولاحظ أحد أفراد الطاقم أيضا زيادة ضجيج المقصورة وأن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل.


ووصف أحد أفراد الطاقم الضجيج بأنه "عال بما يكفي لإلحاق الضرر بحاسة السمع".

 

وبعد أن أبلغ الطيارون بالموقف، اتخذوا قرارا بالعودة إلى مطار لندن ستانستيد.


وبعد الهبوط، فحص الطاقم الطائرة من الخارج، ولاحظوا فقدان زجاج نافذتين بينما تم خلع الثالث.


وبحسب وكالة تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية، تعرضت النوافذ إلى "أضرار حرارية وتشويه"، حيث تسببت أضواء ساطعة في ارتفاع درجات الحرارة في الزجاج

 


 

سكاي نيوز 

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