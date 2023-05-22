فيديو يوثق لحظات مرعبة لسيارة تدهس ثلاثة أطفال في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو ، نجاة الطفل ” عبدالله” ، من الموت المحقق ، عقب أن تعرض لحادث مروع، أثناء انتظاره على الطريق في جازان برفقة اثنين من أصدقائه ، حيث صدمتهم سيارة مسرعة ، ودهست عبدالله وسارت فوقه .

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وأظهر الفيديو الطفل ” عبدالله ” ، وهو داخل المستشفى ، مربوط الرأس بالشاش ،وذراع مجبسه .



وقال ناشر الفيديو :” هذا هو عبدالله الذي تم دهسه أسفل السيارة في جازان ، حيث كان يقف مع شخصين آخرين بجانب الطريق ، فيما باغتتهم سيارة ، وصدمتهم ، فطاح عبدالله أسفل السيارة” .



واختتم :” ولكنه الحمد لله بخير ، وكلهم سلموا الثلاثة.



نجاة طفل من حادث دهس مروع 💔 في جازان :نجاة طفل من حادث دهس مروع 💔 pic.twitter.com/TeQF1hntbA May 21, 2023

المرصد

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