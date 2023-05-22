الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 11:50 ص

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسيارة تدهس ثلاثة أطفال في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو ، نجاة الطفل ” عبدالله” ، من الموت المحقق ، عقب أن تعرض لحادث مروع، أثناء انتظاره على الطريق في جازان برفقة اثنين من أصدقائه ، حيث صدمتهم سيارة مسرعة ، ودهست عبدالله وسارت فوقه .

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وأظهر الفيديو الطفل ” عبدالله ” ، وهو داخل المستشفى ، مربوط الرأس بالشاش ،وذراع مجبسه .


وقال ناشر الفيديو :” هذا هو عبدالله الذي تم دهسه أسفل السيارة في جازان ، حيث كان يقف مع شخصين آخرين بجانب الطريق ، فيما باغتتهم سيارة ، وصدمتهم ، فطاح عبدالله أسفل السيارة” .


واختتم :” ولكنه الحمد لله بخير ، وكلهم سلموا الثلاثة.

 

 

 

المرصد 

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