وداعا.. الرسالة الأخيرة لأم وأطفالها قبل سقوط الطائرة الإندونيسية في البحر - صور

الوكيل الاخباري - عثر على الرسائل الأخيرة المفجعة لركاب الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي تحطمت في البحر وعلى متنها 62 شخصًا ، حيث تمكن رجال الإنقاذ من العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة.



ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار سوكارنو هاتا الدولي في رحلة مدتها 90 دقيقة فوق بحر جافا بين جاكرتا وبوفنتياناك في غرب كاليمانتان.

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ولكن في الساعة 2.40 مساءً - بعد أربع دقائق فقط من الإقلاع - سقطت طائرة بوينج B737-500 على ما يقرب من 10000 قدم في أقل من 60 ثانية ، حيث ادعى شهود عيان أنهم سمعوا انفجارين.



وقال رئيس وكالة سلامة النقل الإندونيسية ، إن السلطات عثرت على الصندوقين الأسودين في البحر ويحاول الغواصون الآن استردادهما ، إلى جانب أشلاء وحطام الطائرة.







يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن الرسائل والمنشورات المأساوية لراكبة أثناء مشاركتها الصور على متن الطائرة قبل تحطمها.



نشرت راتيه ويندانيا صورة سيلفي مع أطفالها الثلاثة وهم يضحكون أثناء صعود العائلة على متن الطائرة.



وقالت: وداعا يا أهل. نحن في طريقنا إلى المنزل في الوقت الحالي.



وكان تم إرسال الرسالة قبل صعودهم على متن الطائرة من العاصمة الإندونيسية.



ونشر شقيقها عرفانسياه ريانتو على إنستجرام صورة للعائلة "صلوا من أجلنا".

وقال إن عائلته كانت تخطط في الأصل للقيام برحلة مختلفة لكنهم غيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة.



مثل عشرات الأقارب اليائسين الآخرين ، هرع إرفانسياه إلى مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا في وقت متأخر من يوم السبت ، حيث كان لا يزال يأمل في الحصول على أخبار جيدة عن أخته وأربعة أفراد آخرين من عائلته على متن الرحلة ، بما في ذلك والداه.



قال عرفانسيه إن أقاربه كان من المقرر أن يستقلوا رحلة سابقة كانت تديرها وحدة سريويجايا NAM Air ولم يتضح سبب تغيير ذلك.



كانت شقيقته وطفلاها في نهاية إجازة استمرت ثلاثة أسابيع وكانوا يقومون برحلة بطول 740 كيلومترًا (460 ميلًا) إلى بلادهم في بونتياناك بجزيرة كاليمانتان الغربية.







المصدر : صدى البلد



