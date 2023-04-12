الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة نيابية لتأجيل أقساط قروض نيسان

الأرصاد: السلط تتعرض لعاصفة رعدية عنيفة - فيديو تساقط ثلوج

مجلس النواب يكشف آخر مستجدات العفو العام

الحكومة صرفت 156 مليون دينار على برنامج "استدامة"

البرلمانان العربي والإفريقي يتفقان على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

دروزة: أداء الملكية الأردنية جيد نسبيا العام الماضي

الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد استهدف صحافيين وسياسيين

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

وزير الخارجية يبرر عدم طرد السفير الإسرائيلي في الأردن

الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

الأربعاء، 12-04-2023 01:08 م

ولادة طفل بحالة طبية نادرة في العراق - صورة

2020_2_19_11_41_26_47


الوكيل الإخباري - ولد طفل بحالة طبية نادرة الحدوث في مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق.

اضافة اعلان


وقال مسؤول العمليات الجراحية في المستشفى إن "المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية وهو من الحالات النادرة جدا".


وأوضح المسؤول أن "الطفل تمت ولادته بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة".

 

وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 أشهر، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة.
وتعتبر أسنان الولادة حالة نادرة الحدوث، يولد بها طفل واحد من كل 2000 رضيع، وغالبا ما تكون هذه الأسنان صغيرة وضعيفة، ويميل لونها إلى الأصفر أو البني.


لا يزال سبب ظهور أسنان الولادة غير معروفا للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تشير إلى معاناة الرضيع من مشاكل صحية، لها تأثيرات سلبية على نمو الطفل.
وقد تسبب هذه الأسنان بمشكلات للأم والطفل تتعلق بالرضاعة الطبيعية، والجروج التي تصيب لسان الطفل جراء الاحتكاك، كما من الممكن أن يبلع الطفل السن في حال سقوطه ما يؤدي إلى انسداد الممرات الهوائية لديه.


في معظم الحالات، لا تحتاج أسنان الولادة للعلاج، ولكن قد يقترح الطبيب إزالتها.

 


 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
aشيواوا

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

320

في الواقعة الأولى من نوعها.. قاض مصري يحكم على نفسه أثناء انعقاد المحكمة

99-1-768x476

شاهد: انفجار 'قدر كاتم' أثناء إعداد وليمة داخل استراحة في السعودية

239114

فضل صلاة التهجد

cd75108a-6a8f-4b95-bd6b-4f7a7481e034-large16x9_Sisterreunion-768x432

شاهد شقيقتان تلتقيان لأول مرة منذ 50 عاما في أمريكا

2617c224-5a2e-43d0-8034-fd61c3bd948b (1)

شيكاغو.. سقوط مفاجئ لروبوت أثناء استعراضه لمهاراته في العمل - فيديو