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السبت، 23-09-2023 09:47 ص

7 علامات تدل على ضعف محرك السيارة

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الوكيل الإخباري - يعتبر المحرك القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق، حيث أنه الجزء الذي يمنح القوة للسيارة للعمل بكفاءة عالية، وفي حالة ضعف المحرك وتعرضه للتلف أو إصابته بأضرار فأنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة قد تصل لحد إيقافها بالكامل.

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ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز المؤشرات التي تدل على ضعف المحرك وتعرضه للتلف لسرعة فحصه، والقيام بإصلاح الأجزاء التالفة به:

 

صدور صوت مزعج من المحرك
صدور أصوات مختلفة من المحرك، مثل صوت رنين داخل غرفة الإحتراق، أو ظهور أصوات فرقعة داخل المحرك.


استهلاك الزيت
زيادة استهلاك زيت المحرك بشكل غير عادي، مع ملاحظة وجود بقع من الزيت أسفل السيارة، وهو ما يدل على تهالك المحرك وتسرب الزيت منه.

 

إضاءة لمبة التحذير
إضاءة لمبة تحذير المحرك في تابلوه السيارة، حيث أنها تدل على وجود مشكلة في أحد أجزاء المحرك الهامة.


استهلاك الوقود
زيادة معدل استهلاك السيارة للوقود، حيث أنه يدل غالباً على عدم انتظام الإحتراق داخل محرك السيارة.


رائحة العادم
تصاعد رائحة عادم قوية أو رائحة احتراق وأبخرة ذات رائحة نفاذة داخل مقصورة السيارة.


دخان كثيف
تصاعد دخان كثيف من فتحة خروج العادم في السيارة.


ضعف عزم السيارة
ضعف قوة وعزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات.

 


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