الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يطلق نشاطات مشروع الصحراء الذكية

الوهادنة عن الوضع الوبائي: يمكن أن نشاهد ارتفاعاً أعلى بالإصابات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدرة

قعوار مديرا تنفيذيا لمهرجان جرش عوضا عن سماوي

الصحة: مناقشة مقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الأسبوع الحالي

قرار بحبس موظفتين حكوميتين 5 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

عاجل

إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 03:43 م

84ألف دولار راتب مقابل قطف الملفوف في بريطانيا

1-1466376


الوكيل الإخباري-تبحث مزرعة بريطانية عن عمال لقطف الملفوف، مقابل راتب يصل إلى 62 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 84 ألف دولار تقريبا.

ونشرت شركة "تي إتش كليمنس" إعلانا عبر الإنترنت لفرصة عمل بأجر يصل إلى 30 جنيها إسترلينيا (40 دولار أميركيا) في الساعة، و62 ألف إسترليني في السنة، مقابل جمع محصول الملفوف والبروكلي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الراتب قد يزيد وفق معدل حصاد العامل، ليتجاوز المبلغ المذكور أعلاه.

اضافة اعلان

 

وأرجعت الصحيفة تقديم مثل هذا الراتب الجيد، إلى النقص الكبير في أعداد العاملين بقطف الفواكه والخضراوات.


ويأتي الإعلان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نقص في سائقي شاحنات النقل بمعدل 90 ألف شخص.


ولتعويض هذا النقص، منحت المملكة المتحدة 10500 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات لمنع حدوث أزمة مقدما .

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6d5d8231-a534-4e4d-8129-06176c24ef28

تعرف على الوقت الذي يشعر الجنين بأمه

متاحف-السعودية-١

فنان يسرق آلاف الدولارات من متحف بحيلة غريبة في شمال الدنمارك

AAK_48f34image_story

تغريم شركة طيران 1.9 مليون دولار بسبب تأخير الركاب في أميركا

90282_1000_518

تشييع الأمريكية الشابة غابي بيتيتو مباشرة عبر الإنترنت

ميركل

أين وكيف تعيش المستشارة ميركل

forest-547363_1920

شاهد: صائدو الضباب يوفرون المياه لتلال العاصمة البيروفية ليما المهجورة

أخبار متعلقة
202007040117181718

فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية