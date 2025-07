أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة السواحل الروسية، ما أدى إلى تشكل موجات تسونامي ضربت المناطق الساحلية في جزر الكوريل وجزيرة هوكايدو الشمالية الكبرى في اليابان.

اضافة اعلان

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن التحذيرات امتدت أيضا إلى سواحل كاليفورنيا وألاسكا وهاواي في الولايات المتحدة، إلى جانب مناطق ساحلية أخرى في اتجاه نيوزيلندا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.



وقد سجلت موجات بلغ ارتفاعها 40 سنتيمترا في 16 موقعا آخر على طول الساحل الهادئ، حيث تحركت الأمواج جنوبا من هوكايدو حتى المناطق القريبة من شمال شرق طوكيو.

وفي خضم هذه الفوضى، جُرفت أربعة حيتان ضخمة إلى الساحل الياباني بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث انتشرت لقطات لوجودها على الشاطئ في وسائل الإعلام. وقد نشرت BNO News مقطع فيديو يظهر الحيتان وهي ملقاة على الساحل بينما كانت الأمواج تضرب الشاطئ وتعود.