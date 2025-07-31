أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو

وقد سجلت موجات بلغ ارتفاعها 40 سنتيمترا في 16 موقعا آخر على طول الساحل الهادئ، حيث تحركت الأمواج جنوبا من هوكايدو حتى المناطق القريبة من شمال شرق طوكيو.
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