أمطار غزيرة تضرب شرق الصين وتسفر عن قتلى ومفقودين - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء أن الأمطار الغزيرة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين أسفرت عن وفاة شخصين وفقدان 10 آخرين، بعد أن بلغ منسوب المياه 364 ملم في منطقة لاي وو بمدينة جينان.

وفي السياق نفسه، شهدت كوريا الجنوبية فيضانات وانهيارات أرضية خلال الأيام الماضية، خلّفت 18 قتيلًا و9 مفقودين، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث، بحسب وزارة الداخلية الكورية الجنوبية.



وبدأت موجة الأمطار يوم الأربعاء 16 يوليو، متسببة بخسائر كبيرة في البنية التحتية والممتلكات، وأدت إلى تشريد أكثر من 14 ألف شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.





