أمطار غزيرة تضرب شرق الصين وتسفر عن قتلى ومفقودين - فيديو

وفي السياق نفسه، شهدت كوريا الجنوبية فيضانات وانهيارات أرضية خلال الأيام الماضية، خلّفت 18 قتيلًا و9 مفقودين، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث، بحسب وزارة الداخلية الكورية الجنوبية.
وبدأت موجة الأمطار يوم الأربعاء 16 يوليو، متسببة بخسائر كبيرة في البنية التحتية والممتلكات، وأدت إلى تشريد أكثر من 14 ألف شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.
RT pic.twitter.com/x7UugY0eXZ
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