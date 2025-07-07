العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على "جوجل ماب"

لكن أحدث هذه الاكتشافات أثار دهشة واسعة، بعد رصد شكل يبدو كجمجمة ضخمة مخفية تحت مياه جزيرة كندية.
ويرى "محققو الإنترنت" أن هذا التكوين الغريب يقع على الساحل الشمالي لجزيرة كورمورانت، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لكندا. وعند مشاهدة المنطقة من جهة الشمال، يظهر شريط رملي تحت الماء يشكّل صورة مميزة تشبه جمجمة بشرية ضخمة.
وكان سكوت وارينغ، مؤسس موقع "UFO Sightings Daily"، من أوائل الذين رصدوا هذا الشكل، واعتبره دليلًا على وجود زوار فضائيين قدماء صنعوا الجمجمة ليتركوا علامة على وجودهم، قائلًا:
"فعلوا ذلك ليتركوا علامة تقول: كنا هنا أولًا."
ومع ذلك، يقدم العلماء تفسيرًا أكثر بساطة لهذا المشهد الغريب، مرجّحين أن التكوين هو ظاهرة طبيعية، يمكن رؤيتها عند تدوير الخريطة 180 درجة أثناء البحث عن قرية أليرت باي، وهي المستوطنة الوحيدة في الجزيرة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثار هذا الاكتشاف ردود فعل متباينة، حيث عبر البعض عن دهشتهم، بينما أبدى آخرون رغبتهم في تصديقه.
ورغم إيمان وارينغ بنشأة التكوين من أصل فضائي، يشير الباحث فيليب مانتل إلى أن هذا قد يكون تكوينًا صخريًا طبيعيًا يشبه الجمجمة، تمامًا كما نرى وجوهًا في السحب، موضحًا أنه لا توجد دلائل على زيارة حياة فضائية للأرض في العصور القديمة.
ويشرح العلماء أن ظاهرة رؤية الوجوه أو الأشكال المألوفة في تكوينات طبيعية أو أشياء جامدة تُعرف باسم "الباريدوليا"، وهي ناتجة عن قدرة الدماغ البشري على تحويل الأنماط العشوائية إلى أشكال مفهومة، لا سيما الوجوه، التي طوّر الإنسان حساسية خاصة تجاهها لتمييز الأصدقاء من الأعداء.
ويضيف البروفيسور كيفن بروكس، عالم النفس التطوري: "نميل إلى تصنيف أي شيء يشبه الوجه على أنه وجه حتى يثبت العكس، وهذا يساعدنا على البقاء."
وتؤكد الدكتورة سوزان واردل، الباحثة في المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، أن ظاهرة "الباريدوليا" لا ترتبط عادة بمشاكل نفسية، لكنها قد تكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يؤمنون بالظواهر الخارقة، وفقًا لدراسة فنلندية نُشرت عام 2012.
وتخلص واردل إلى أن معظم من يرون وجوهًا في الأشياء يدركون أنها غير حقيقية، لكن المشكلات قد تنشأ عندما يُفسّر البعض هذه الأنماط بشكل خاطئ، أو يجدون صعوبة في التمييز بين الواقع والوهم.
Giant skull in the middle of the Amazon forest 🧐
0°23'48.0"N 63°21'16.4"W💀💀💀 pic.twitter.com/ZtYVYt0ST9
روسيا اليوم
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