اللقطات الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة (فيديو)

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جويًا يُظهر حطام طائرة ركاب روسية وسط منطقة غابات كثيفة في إحدى المناطق النائية بشرق روسيا، في مشاهد وثّقت استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم (الخميس) العثور على طائرة أنتونوف-24، بعد اختفائها عن شاشات الرادار. وأكدت أن مروحية من طراز مي-8 عثرت على جسم الطائرة المحترق، والتي كانت تقل 49 شخصًا.



وبحسب المعلومات الأولية من فرق الطوارئ، فإن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم، ولا يوجد أي ناجين.



وقد بدأت لجنة الطيران المدني الروسية تحقيقًا في الحادث الذي وقع في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تاس".





