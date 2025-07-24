اللقطات الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة (فيديو)

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم (الخميس) العثور على طائرة أنتونوف-24، بعد اختفائها عن شاشات الرادار. وأكدت أن مروحية من طراز مي-8 عثرت على جسم الطائرة المحترق، والتي كانت تقل 49 شخصًا.
وبحسب المعلومات الأولية من فرق الطوارئ، فإن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم، ولا يوجد أي ناجين.
وقد بدأت لجنة الطيران المدني الروسية تحقيقًا في الحادث الذي وقع في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تاس".
According to initial reports, there were 49 people on board: no survivors.pic.twitter.com/6zKGNveexH
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