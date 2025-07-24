الخميس 2025-07-24 02:44 م
 

اللقطات الأولى لحطام الطائرة الروسية المنكوبة (فيديو)

5غ5غ5
من موقع الحادث
 
الخميس، 24-07-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جويًا يُظهر حطام طائرة ركاب روسية وسط منطقة غابات كثيفة في إحدى المناطق النائية بشرق روسيا، في مشاهد وثّقت استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

اضافة اعلان


وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم (الخميس) العثور على طائرة أنتونوف-24، بعد اختفائها عن شاشات الرادار. وأكدت أن مروحية من طراز مي-8 عثرت على جسم الطائرة المحترق، والتي كانت تقل 49 شخصًا.


وبحسب المعلومات الأولية من فرق الطوارئ، فإن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم، ولا يوجد أي ناجين.


وقد بدأت لجنة الطيران المدني الروسية تحقيقًا في الحادث الذي وقع في منطقة أمور بأقصى شرق البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5غ

طب وصحة أفضل المكملات الغذائية لكبار السن

لبل

طب وصحة علامات الصداع أثناء الحمل- هكذا يمكنك التعامل معه

ةن

طب وصحة طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين

مممم

طب وصحة كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟

لت

أخبار الشركات خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية ‘Galaxy AI’ الخصوصية باستخدام ‘Samsung Knox Vault’

فل

فيديو منوع أجمل وأقوى ساعة يمكنك رؤيتها.. عليك أن تنتظر قليلاً لتتمكن من معرفة الوقت بدقة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : توقيف رجال امن عام على خلفية قضية وفاة موقوف بالرمثا

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة