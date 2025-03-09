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باكستان.. نهاية غير متوقعة لرجل حذف عضوا من مجموعة واتساب

ب
تعبيرية
 
الأحد، 09-03-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري- قتل رجل باكستاني شخصا مسؤولا عن مجموعة عبر تطبيق "واتساب" تضم جيرانهما بعد حذفه من المجموعة، وفق ما ذكرته الشرطة في "بيشاور"، عاصمة ولاية "خيبر بختونخوا"، وهي منطقة معروفة بـ "مواثيق الشرف" القبلية والكميات الكبيرة من الأسلحة المتداولة.

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وفي تقرير اطلعت عليه "فرانس برس"، أكد شقيق الضحية مشتاق أحمد أن الأخير حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق، وهو الجاني المزعوم، من مجموعة "واتساب" بعد مشاجرة بينهما.

وكان الرجلان قد اتفقا على عقد لقاء مصالحة، لكن عندما حضرا محاطين بأقاربهما، وبينهم شقيق مشتاق أحمد، أطلق أشفق النار "ردا على حذفه من المجموعة".


وبحسب ضابط الشرطة نور والي، ألقي القبض على أشفق ووجهت إليه تهمة القتل.


وفي "خيبر بختونخوا" غالبا ما تتم تسوية النزاعات على الأراضي، والمنافسات التجارية، والنزاعات باستخدام الأسلحة النارية، أو حتى الأسلحة الثقيلة، من دون أن تتمكن الدولة أو الحكومة الإقليمية من وقف العنف.

 

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