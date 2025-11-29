انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- انهارت منصة خشبية خلال مراسم زفاف في ولاية أوتار براديش الهندية أثناء صعود عدد من القادة الحزبيين لمباركة العروسين، ما أدى إلى سقوطهم جميعًا وإصابة بعضهم بجروح طفيفة فقط.

اضافة اعلان



التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنصّة كانت مبنية من ألواح خشبية ضعيفة دون دعامات كافية لتحمل الوزن. وقد انتشر مقطع للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معه المستخدمون بين تعليقات ساخرة وأخرى تطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المناسبات العامة لتجنّب حوادث مشابهة مستقبلًا.

बलिया : भाजपा जिलाध्यक्ष व कई अन्य पदाधिकारियों के साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर चढ़ने से रिसेप्शन का मंच टूटा, नेताओं के साथ दूल्हा दुल्हन भी गिरे! pic.twitter.com/U15WnZvjVj November 27, 2025

24