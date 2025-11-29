انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنصّة كانت مبنية من ألواح خشبية ضعيفة دون دعامات كافية لتحمل الوزن. وقد انتشر مقطع للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معه المستخدمون بين تعليقات ساخرة وأخرى تطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المناسبات العامة لتجنّب حوادث مشابهة مستقبلًا.
-
أخبار متعلقة
-
"كعكة الرثاء" تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو
-
من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
-
لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة "تيتانيك" - فيديو
-
حل لغز اختفاء معلم قبل 20 عاماً في تركيا (فيديو)
-
مصري يقتل عروسه قبل زفافهما
-
مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل
-
سمكة قرش تهاجم فتاة وشاباً في أحد شواطئ أستراليا
-
ما سبب رش الطائرات بالماء قبل الإقلاع؟