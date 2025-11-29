السبت 2025-11-29 11:48 ص

انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف في الهند - فيديو

انهيار منصة في حفل زفاف هندي
الوكيل الإخباري-   انهارت منصة خشبية خلال مراسم زفاف في ولاية أوتار براديش الهندية أثناء صعود عدد من القادة الحزبيين لمباركة العروسين، ما أدى إلى سقوطهم جميعًا وإصابة بعضهم بجروح طفيفة فقط.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنصّة كانت مبنية من ألواح خشبية ضعيفة دون دعامات كافية لتحمل الوزن. وقد انتشر مقطع للحادث بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معه المستخدمون بين تعليقات ساخرة وأخرى تطالب بتعزيز إجراءات السلامة في المناسبات العامة لتجنّب حوادث مشابهة مستقبلًا.

 

 

