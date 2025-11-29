حل لغز اختفاء معلم قبل 20 عاماً في تركيا (فيديو)

إسين، التي تبلغ اليوم 42 عامًا وتعمل مدربة رياضة، اعترفت بأنها قتلت مدرسها بسكين بعد أن هددها بإبلاغ عائلتها بعلاقة تجمعها بمدرس كيمياء كانت تحبه، ثم استعانت بصديق جامعي وابن عمه ومدرس الكيمياء للتخلص من الجثة. نقل المتهمون الجثة في حقيبة إلى أطراف إسطنبول وأحرقوها قبل دفن بقاياها مجهولة الهوية.
الشرطة أوقفت المتورطين الأربعة مؤخرًا ومثّلوا الجريمة في موقعها. وتمكّن المحققون من كشف الحقيقة باستخدام تقنيات حديثة لتنقية تسجيلات صوتية قديمة ضمن ملف القضية، قبل سقوطها بالتقادم.
İstanbul'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı; öğretmeni öldürüp cesedini yakanlar Öğretmenler Günü'nde operasyonla yakalandı— Emin Haber (@eminhaber34) November 27, 2025
İSTANBUL’da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay(51)’in dosyanın zaman aşımına uğramasına 5 ay kala cinayete kurban gittiği ortaya… pic.twitter.com/oLcWupiPlo
