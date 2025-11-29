السبت 2025-11-29 03:44 م

مأساة مرورية.. وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في مصر

لالبر
تعبيرية
السبت، 29-11-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   توفي 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الكريون بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه رشيد.

وتبين انقلاب سيارة بالقرب من الكوبري العلوي الدولي الساحلي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وهم رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، وتم فتح تحقيق بالحادث.

اضافة اعلان

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

يكرّم طاقم مستشفى الرمثا الذي استقبل وعالج أبناءنا في المداهمة الأخيرة.

أخبار محلية وزير الصحة يكرّم طاقم مستشفى الرمثا

اف

المرأة والجمال 6 مكونات تعزز نمو الشعر عند خلطها بالحليب

لالبر

منوعات مأساة مرورية.. وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في مصر

بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025

أخبار الشركات نهائيات بطولة FIA للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 في عمّان تُسجّل منافسات استثنائية

نع

فيديو منوع عامل يقطع الملصقات بالليزر.. وخطأ واحد قد يكلّفه الكثير

مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة

ميناء نوفوروسيسك البحري التجاري في روسيا

عربي ودولي محطة نفط روسية تعلّق عملياتها عقب هجوم بزوارق مسيّرة

6

فيديو منوع لن يستطيعوا تكرار هذه اللحظة مهما حاولوا



 
 





الأكثر مشاهدة