مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

وقام الشاب بطعنها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بينهما فور عقد القران بينهما.
وقد اعترف الزوج أمام جهات التحقيق بأنه طعن زوجته بسلاح أبيض، ما تسبّب في وفاتها على الفور، مرجِعًا دافع الجريمة إلى خلافات أسرية نشبت بينهما.
وأكد أحد أهالي القرية أن العروسين قد عقدا قرانهما منذ أيام قليلة، ولم تجرِ بعد مراسم الاحتفال بالزفاف، ما يجعل الجريمة أكثر إيلامًا وصدمةً للمجتمع المصري.
عقب العثور على جثة الضحية، تم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرّف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما تم القبض على المتهم، الذي أقرّ بجريمته، وتحرّر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل
-
سمكة قرش تهاجم فتاة وشاباً في أحد شواطئ أستراليا
-
ما سبب رش الطائرات بالماء قبل الإقلاع؟
-
ظهور غير متوقع لجمل يؤدي لحادث اصطدام في شوارع حمص - فيديو
-
مجزرة عائلية في تركيا.. العثور على أسرة كاملة مقتولة برصاص في الرأس
-
فيديو مؤلم.. لحظة وفاة طفلة هندية إثر نوبة قلبية أمام أعين زملائها بالمدرسة
-
انفجار بالونات الهيدروجين يحوّل زفافاً في الهند إلى كابوس - فيديو
-
حريق يلتهم مبنى سكنيا في هونغ كونغ (فيديو)