الجمعة 2025-11-28 01:12 م

مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

الجمعة، 28-11-2025 12:14 م
الوكيل الإخباري-   لقيت فتاة مصرية في العقد الثالث من عمرها مصرعها على يد زوجها، في واقعة مروعة هزّت قريةً تابعةً لمركز المراغة غرب محافظة سوهاج.اضافة اعلان


وقام الشاب بطعنها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بينهما فور عقد القران بينهما.

وقد اعترف الزوج أمام جهات التحقيق بأنه طعن زوجته بسلاح أبيض، ما تسبّب في وفاتها على الفور، مرجِعًا دافع الجريمة إلى خلافات أسرية نشبت بينهما.

وأكد أحد أهالي القرية أن العروسين قد عقدا قرانهما منذ أيام قليلة، ولم تجرِ بعد مراسم الاحتفال بالزفاف، ما يجعل الجريمة أكثر إيلامًا وصدمةً للمجتمع المصري.

عقب العثور على جثة الضحية، تم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرّف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما تم القبض على المتهم، الذي أقرّ بجريمته، وتحرّر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

روسيا اليوم
 
 


