حفرة ضخمة تبتلع مدينة برازيلية في مشهد كارثي (فيديو)

وأوضحت الجهات الرسمية المسؤولة في مدينة بوريتيكوبو عن "كارثة حقيقية"، حيث يعيش أكثر من 73 ألف شخصا في المدينة ، وأن هناك ما يصل إلى 26 حفرة يبلغ طولها 289 متر، ظهروا حول المدينة.
وذكرت الحكومة أن السبب وراء ذلك، هو سوء التخطيط منذ تأسيس المدينة عام 1994، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل إزالة الغابات التي أدت إلى ضعف الأرض وتأثرها أكثر بمياه الأمطار، وبالتالي تسبب ذلك في تفاقم الأمر وظهور حفر أكبر.
ونتج عن تلك الكارثة وفاة ما يقرب من 7 أشخاص نتيجة السقوط في تلك الحفر، كما تعرض شرطي متقاعد إلى الإصابة بكسور خطيرة في ذراعه وقدمه.
يشار إلى أن نحو 1200 شخص معرضون لخطر فقدان منازلهم بسبب الانهيارات، وقد تدمر العديد من المباني بالفعل.
O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Buriticupu têm acompanhado com atenção as voçorocas. As chuvas fizeram com que as erosões ultrapassassem os limites das contenções. As equipes estão orientando a população a fim de garantir segurança. pic.twitter.com/eY1gWeOe8R— Carlos Brandão 🇧🇷 (@carlosbrandaoma) April 15, 2024
روسيا اليوم
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