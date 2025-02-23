 
الأحد 2025-02-23 08:51 ص
 

حفرة ضخمة تبتلع مدينة برازيلية في مشهد كارثي (فيديو)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   ابتلعت حفرة كبيرة في الأرض في مدينة بوريتيكوبو شمال البرازيل، حيث هبط في الحفرة أكثر من 50 منزل.اضافة اعلان


وأوضحت الجهات الرسمية المسؤولة في مدينة بوريتيكوبو عن "كارثة حقيقية"، حيث يعيش أكثر من 73 ألف شخصا في المدينة ، وأن هناك ما يصل إلى 26 حفرة يبلغ طولها 289 متر، ظهروا حول المدينة.

وذكرت الحكومة أن السبب وراء ذلك، هو سوء التخطيط منذ تأسيس المدينة عام 1994، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل إزالة الغابات التي أدت إلى ضعف الأرض وتأثرها أكثر بمياه الأمطار، وبالتالي تسبب ذلك في تفاقم الأمر وظهور حفر أكبر.

ونتج عن تلك الكارثة وفاة ما يقرب من 7 أشخاص نتيجة السقوط في تلك الحفر، كما تعرض شرطي متقاعد إلى الإصابة بكسور خطيرة في ذراعه وقدمه.

يشار إلى أن نحو 1200 شخص معرضون لخطر فقدان منازلهم بسبب الانهيارات، وقد تدمر العديد من المباني بالفعل.


روسيا اليوم
 
gnews

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