الأحد 2025-08-31 12:17 م
 

عريس مصري يحوّل حفل زفافه إلى "درس خصوصي" في البلاغة! - فيديو

الأحد، 31-08-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً، فاجأ شاب مصري المدعوين إلى حفل زفافه بمحافظة الفيوم، بتحويل الحفل إلى "درس بلاغة" لطلابه وسط دهشة الحضور.

وقف العريس إلى جانب عروسه وطلب من طلابه التقدّم أمامه، ليبدأ بإعطائهم درساً في النحو والبلاغة، مؤكداً أن العروس لا تعارض هذه الخطوة التي وصفها البعض بمحاولة "لركوب الترند".


الواقعة التي وُصفت بـ"أغرب فرح في مصر" تم توثيقها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، وسط تفاعل متباين بين الصدمة والضحك والاستغراب.

 

 

 

 

ارم نيوز

 
 
