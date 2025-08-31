عريس مصري يحوّل حفل زفافه إلى "درس خصوصي" في البلاغة! - فيديو

وقف العريس إلى جانب عروسه وطلب من طلابه التقدّم أمامه، ليبدأ بإعطائهم درساً في النحو والبلاغة، مؤكداً أن العروس لا تعارض هذه الخطوة التي وصفها البعض بمحاولة "لركوب الترند".
الواقعة التي وُصفت بـ"أغرب فرح في مصر" تم توثيقها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، وسط تفاعل متباين بين الصدمة والضحك والاستغراب.
أغرب فرح في مصر.. عريس بيشرح درس بلاغة للطلاب في ليلة حفل زفافه في الفيوم pic.twitter.com/ogs8yJaith— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 31, 2025
