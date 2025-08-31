عريس مصري يحوّل حفل زفافه إلى "درس خصوصي" في البلاغة! - فيديو

الوكيل الإخباري- في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً، فاجأ شاب مصري المدعوين إلى حفل زفافه بمحافظة الفيوم، بتحويل الحفل إلى "درس بلاغة" لطلابه وسط دهشة الحضور.

وقف العريس إلى جانب عروسه وطلب من طلابه التقدّم أمامه، ليبدأ بإعطائهم درساً في النحو والبلاغة، مؤكداً أن العروس لا تعارض هذه الخطوة التي وصفها البعض بمحاولة "لركوب الترند".



الواقعة التي وُصفت بـ"أغرب فرح في مصر" تم توثيقها في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، وسط تفاعل متباين بين الصدمة والضحك والاستغراب.

أغرب فرح في مصر.. عريس بيشرح درس بلاغة للطلاب في ليلة حفل زفافه في الفيوم pic.twitter.com/ogs8yJaith August 31, 2025