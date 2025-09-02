إثيوبيا تتوقع إيرادات سنوية قدرها مليار دولار من سد النهضة

07:52 ص

الوكيل الإخباري- تتوقع إثيوبيا أن يوفر سد النهضة، الذي أنشأته على النيل الأزرق والمقرر تشغيله في أيلول، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، بحسب ما أعلن رئيس وزرائها، آبي أحمد. اضافة اعلان





أُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، الذي يثير توترًا مع مصر والسودان، في عام 2011، بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويُعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر، وارتفاعه 145 مترًا.



وترى أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.



وقال آبي أحمد، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية بُثّ يوم الاثنين: "نتوقع مليار دولار (من الإيرادات) سنويًا من هذا السد"، مؤكدًا أن هذه المداخيل سيتم استثمارها "في مشاريع أخرى".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن أديس أبابا تعتزم إقامة "مشاريع أخرى مثل مشروع سد النهضة الكبير، خلال السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة المقبلة".



وسبق لمصر والسودان أن أعربا عن قلقهما حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي، خشية تهديده لإمكان وصول البلدين إلى مياه النيل. وقد فشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدّم يُذكر.