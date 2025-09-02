الثلاثاء 2025-09-02 08:36 ص
 

إثيوبيا تتوقع إيرادات سنوية قدرها مليار دولار من سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   تتوقع إثيوبيا أن يوفر سد النهضة، الذي أنشأته على النيل الأزرق والمقرر تشغيله في أيلول، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، بحسب ما أعلن رئيس وزرائها، آبي أحمد.اضافة اعلان


أُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، الذي يثير توترًا مع مصر والسودان، في عام 2011، بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويُعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر، وارتفاعه 145 مترًا.

وترى أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا.

وقال آبي أحمد، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية بُثّ يوم الاثنين: "نتوقع مليار دولار (من الإيرادات) سنويًا من هذا السد"، مؤكدًا أن هذه المداخيل سيتم استثمارها "في مشاريع أخرى".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أديس أبابا تعتزم إقامة "مشاريع أخرى مثل مشروع سد النهضة الكبير، خلال السنوات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة المقبلة".

وسبق لمصر والسودان أن أعربا عن قلقهما حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي، خشية تهديده لإمكان وصول البلدين إلى مياه النيل. وقد فشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدّم يُذكر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية في السلط

أخبار محلية بدء امتحانات "الشامل" العملي للدورة الصيفية السبت

سد النهضة

عربي ودولي إثيوبيا تتوقع إيرادات سنوية قدرها مليار دولار من سد النهضة

لاغ

أخبار الشركات سامسونج توسّع نطاق خدمة الإدارة عن بُعد للأجهزة المنزلية عالمياً لتعزيز تجربة العملاء

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا

فلسطين جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا

gyi

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية " توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

مضخة النفط الخام في حقل نفط عند غروب الشمس

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة