ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. اضافة اعلان





صعد خام برنت 40 سنتًا، أو 0.59%، ليسجل 68.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 65.06 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.05 دولار أو 1.64%.



ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، يوم الاثنين، بسبب عطلة في الولايات المتحدة.



وأدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيّرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17% على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات رويترز.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، يوم الأحد، إن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في العمق الروسي، بعد أسابيع من هجمات مكثفة على أصول طاقة روسية.



وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب، كثّفت كل من روسيا وأوكرانيا من الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وقد استهدفت روسيا أنظمة للطاقة والنقل في أوكرانيا، في حين هاجمت أوكرانيا مصافي نفط وخطوط أنابيب روسية.



وقال دانيال هاينز، خبير السلع في "إيه. إن. زد بنك"، في مذكرة يوم الثلاثاء: "لا تزال المخاطر المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتفعة. فقد ضربت أوكرانيا المزيد من مصافي النفط الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تكثيف هجماتها على البنية التحتية".