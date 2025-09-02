الثلاثاء 2025-09-02 08:36 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مضخة النفط الخام في حقل نفط عند غروب الشمس
مضخة النفط الخام في حقل نفط عند غروب الشمس
 
الثلاثاء، 02-09-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


صعد خام برنت 40 سنتًا، أو 0.59%، ليسجل 68.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 65.06 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.05 دولار أو 1.64%.

ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، يوم الاثنين، بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وأدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيّرة إلى إغلاق منشآت تمثل 17% على الأقل من طاقة معالجة النفط الروسي، أو 1.1 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، يوم الأحد، إن أوكرانيا تخطط لشن ضربات جديدة في العمق الروسي، بعد أسابيع من هجمات مكثفة على أصول طاقة روسية.

وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على الحرب، كثّفت كل من روسيا وأوكرانيا من الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وقد استهدفت روسيا أنظمة للطاقة والنقل في أوكرانيا، في حين هاجمت أوكرانيا مصافي نفط وخطوط أنابيب روسية.

وقال دانيال هاينز، خبير السلع في "إيه. إن. زد بنك"، في مذكرة يوم الثلاثاء: "لا تزال المخاطر المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا مرتفعة. فقد ضربت أوكرانيا المزيد من مصافي النفط الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تكثيف هجماتها على البنية التحتية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة رانيا تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية في السلط

أخبار محلية بدء امتحانات "الشامل" العملي للدورة الصيفية السبت

سد النهضة

عربي ودولي إثيوبيا تتوقع إيرادات سنوية قدرها مليار دولار من سد النهضة

لاغ

أخبار الشركات سامسونج توسّع نطاق خدمة الإدارة عن بُعد للأجهزة المنزلية عالمياً لتعزيز تجربة العملاء

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا

فلسطين جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في جباليا

gyi

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية " توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

مضخة النفط الخام في حقل نفط عند غروب الشمس

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا



 
 



الأكثر مشاهدة