بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

وأكد بريفو، في منشور عبر منصة (إكس)، أن القرار جاء "نظرًا للمأساة الإنسانية في فلسطين، ولا سيما في غزة، وبسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي"، مشددًا على أن بلجيكا ملتزمة بواجبها الدولي في منع أي خطر للإبادة الجماعية.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل إلزام حكومته باحترام القانون الدولي والإنساني والعمل على تغيير الوضع على الأرض".
وكشف وزير الخارجية عن سلسلة من العقوبات الصارمة اتُّخذت على المستوى الوطني، من بينها: حظر استيراد منتجات المستوطنات، مراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، ملاحقات قضائية محتملة، حظر التحليق والعبور، وإدراج وزراء إسرائيليين متطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة من حماس على قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم" في بلجيكا.
وأشار بريفو إلى أن بلجيكا ستدعم التصويت الأوروبي لتعليق التعاون مع إسرائيل، بما يشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرامج البحث والتعاون الفني. كما ستنضم بلجيكا إلى الدول الموقعة على "إعلان نيويورك" الذي يرسم الطريق نحو حل الدولتين.
وأوضح وزير الخارجية أن الاعتراف بفلسطين سيتم ضمن مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، على أن يُستكمل إداريًا بمرسوم ملكي "بعد الإفراج عن آخر رهينة، وعندما لا تتحمل حماس أي إدارة لغزة"، مؤكدًا أن فلسطين ستصبح "دولة معترفًا بها بشكل كامل على الساحة الدولية من قبل بلجيكا".
