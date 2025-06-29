فيديو مرعب.. فيضان مفاجئ يودي بحياة 9 أفراد من عائلة واحدة في باكستان

وقعت الحادثة يوم الجمعة في إقليم خيبر بختونخوا، حيث كانت العائلة تتناول الإفطار وتلتقط صورًا قرب النهر، قبل أن يباغتهم الفيضان ويجرف عددًا منهم. وأظهر مقطع فيديو مؤلم على وسائل التواصل أشخاصًا عالقين على الصخور يصارعون التيار الجارف.
وقال شهزاد محبوب، مدير المنطقة، إن المياه كانت هادئة عند وصول العائلة، لكن "فيضانًا مفاجئًا جرف الأطفال في ثوانٍ"، فيما وصف أحد أقارب الضحايا المشهد قائلًا: "كأن سدًا انهار فجأة".
وتعرضت السلطات لانتقادات حادة بعد أن بقي الضحايا يستنجدون لنحو ساعتين قبل وصول فرق الإنقاذ، ما أدى إلى إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل بتهمة الإهمال.
الحادثة أثارت تعاطفًا واسعًا في البلاد، إلى جانب غضب شعبي بسبب بطء الاستجابة، وسط دعوات لتعزيز تدابير السلامة في المناطق السياحية المعرضة لمخاطر الفيضانات.
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