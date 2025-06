متقاضٍ يظهر من داخل الحمّام خلال جلسة محكمة في الهند.. والمقطع يثير ضجة

الوكيل الإخباري- أثارت جلسة استماع افتراضية في محكمة غوجارات العليا بالهند جدلًا واسعًا، بعد أن ظهر أحد المتقاضين وهو يحضر الجلسة من داخل دورة المياه.

اضافة اعلان



الواقعة جرت في 20 حزيران أمام القاضي نيرجار إس. ديساي، حيث ظهر المتقاضي صمد باتري في فيديو وهو يرتدي سماعات أذن داخل الحمام، ويقوم بتنظيف نفسه قبل أن يخرج، ليظهر لاحقًا في مكان مختلف. وقد انتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل.



المفارقة أن المحكمة كانت تنظر في طلب لإلغاء بلاغ جنائي ضد باتري، ورغم تصرفه غير المألوف، قررت المحكمة إلغاء البلاغ.



الحادثة أثارت تساؤلات حول قواعد السلوك في الجلسات الافتراضية، ودعت بعض الأصوات إلى ضوابط أكثر صرامة للحفاظ على هيبة القضاء، حتى عبر الإنترنت.

Can we expect litigants to at least not take a dump while attending court! Hey bhagwan! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ROT1GimXnO June 27, 2025