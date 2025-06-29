من العمل إلى الوداع.. قصص إنسانية موجعة من حادث فتيات مصر

الوكيل الإخباري- تحولت رحلة عمل يومية إلى مأساة إنسانية مؤلمة بعدما فقدت 18 فتاة حياتهن إثر اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقلهن بسيارة نقل على الطريق الإقليمي قرب محافظة المنوفية، في حادث صادم أثار حزنًا عارمًا وغضبًا شعبيًا واسعًا.

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الفتيات، من بينهن طالبات متفوقات، عاملات، وعروس تستعد للزفاف، خرجن صباحًا طلبًا للرزق أو استكمالًا لحلم مؤجل، لكنهن لم يعدن. توزعت قصصهن بين الطموح والواجب والأمل، قبل أن تُسكتها لحظة تهور على طريق سريع.



في قرى المنوفية، خيم الحزن على البيوت، وتحوّلت نتائج النجاح إلى أوراق حداد. الطالبة تقى حصلت على 221 درجة، جنى 250، إسراء 269، وضحى 202، لكن الفرحة لم تكتمل.



من بين الضحايا:

شيماء: كانت تحلم بدراسة الهندسة، لكنها اختارت العمل لتساعد والدها.

هدير: طالبة تمريض، أرادت علاج الفقراء.

رويدا: عروس كانت تجهّز بيتها وحلمها، فتحوّلت زفّتها إلى جنازة.



ألقت وزارة الداخلية القبض على سائق النقل المتسبب في الحادث، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وسط مطالب بمحاسبة كل متورط ومعالجة قصور السلامة المرورية على الطرق السريعة.



رغم الرحيل، تبقى قصص الفتيات شاهدًا على جيلٍ كافح بصمت، ومات وهو يصنع حلمه.

اليوم السابع