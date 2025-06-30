الإثنين 2025-06-30 09:23 ص
 

اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الفراعنة.. ومفاجآت داخلها! (صور)

قب
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت بعثة أثرية مصرية عن اكتشاف ثلاث مقابر منحوتة في الصخر تعود لعصر الدولة القديمة بموقع قبة الهوا في أسوان.

اضافة اعلان


أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن المقابر تُظهر استمرارية استخدام الموقع خلال عصور لاحقة، خاصة الدولة الوسطى، ما يعكس أهميته كمكان دفن عبر العصور.


المقابر الثلاث خالية من النقوش، لكنها احتفظت بالتصميم المعماري وطقوس الدفن التقليدية. المقبرة الأولى تضم بابين وهميين ومائدتين للقرابين وهياكل عظمية. وُجد بها بئر دفن يحوي توابيت متهالكة وأوانٍ فخارية بنقوش هيراطيقية.


المقبرة الثانية تحتوي على مائدتين للقرابين وأوانٍ من الدولة الوسطى، ويُرجح أنها تعود لنهاية الدولة القديمة.


أما الثالثة، فتقع قرب مقبرة "كا-كم" وتختلف في تصميمها، وعُثر بداخلها على فخار بحالة جيدة وهياكل عظمية، بعضها لأطفال، وتعود على الأرجح لعصر الدولة القديمة.


Image1_620253083523780123016.jpg

 

 

Image1_620253083531142041233.jpg 

لبنان 24  

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

تعبيرية

خاص بالوكيل 5 حالات تسمم جديدة إثر تناول مشروبات كحولية يُشتبه بتلوثها بالميثانول

نهد=ج

فن ومشاهير حفيد عادل إمام يعقد قرانه والجميع يتساءل: هل حضر الزعيم؟ - صور

الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تستحدث 11 برنامجًا أكاديميًّا نوعيًّا في مختلف الدرجات العلميّة

ب

خاص بالوكيل الخارجية توضح حول تأشيرات المرور بالسعودية للأردنيين القادمين من دول الخليج

قبق

فن ومشاهير شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة

قب

منوعات اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الفراعنة.. ومفاجآت داخلها! (صور)

غعغه

منوعات بريق الذهب يخطف أرواح عشرات الأشخاص في دولة عربية



 
 





الأكثر مشاهدة