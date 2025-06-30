اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الفراعنة.. ومفاجآت داخلها! (صور)

الوكيل الإخباري- أعلنت بعثة أثرية مصرية عن اكتشاف ثلاث مقابر منحوتة في الصخر تعود لعصر الدولة القديمة بموقع قبة الهوا في أسوان.

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أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن المقابر تُظهر استمرارية استخدام الموقع خلال عصور لاحقة، خاصة الدولة الوسطى، ما يعكس أهميته كمكان دفن عبر العصور.



المقابر الثلاث خالية من النقوش، لكنها احتفظت بالتصميم المعماري وطقوس الدفن التقليدية. المقبرة الأولى تضم بابين وهميين ومائدتين للقرابين وهياكل عظمية. وُجد بها بئر دفن يحوي توابيت متهالكة وأوانٍ فخارية بنقوش هيراطيقية.



المقبرة الثانية تحتوي على مائدتين للقرابين وأوانٍ من الدولة الوسطى، ويُرجح أنها تعود لنهاية الدولة القديمة.



أما الثالثة، فتقع قرب مقبرة "كا-كم" وتختلف في تصميمها، وعُثر بداخلها على فخار بحالة جيدة وهياكل عظمية، بعضها لأطفال، وتعود على الأرجح لعصر الدولة القديمة.



