كيف تحمي ميزانيتك من التسوق العاطفي في رمضان؟ نصائح للتحكم في إنفاقك

الوكيل الإخباري- تشهد الأسواق المصرية زيادة ملحوظة في استهلاك السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تصل مبيعات السلع في السلاسل التجارية إلى 300% مقارنة بالأشهر الأخرى. هذه الزيادة الكبيرة تواكب تغيرات في أنماط الشراء لدى الأسر، فهل يتم الشراء بوعي استهلاكي أم أن الإنفاق يصبح غير محسوب؟

اضافة اعلان



أنماط الشراء والتأثيرات الاجتماعية في حديثها، تشير الدكتورة ميادة لطفي حماد، أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الشراء قبل رمضان يرتبط بنوع من الاحتفال، مما يخلق أجواء من السعادة والتجديد في الشهر الكريم. لكنها ترى أن الخوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار يدفع البعض لتخزين كميات كبيرة من الطعام، وهو ما يعكس سلوكيات استهلاكية غير ضرورية.

التسوق العاطفي والإعلانات تعتبر الإعلانات التجارية أحد العوامل التي تحفز الإنفاق الكبير، حيث تسعى الشركات لتقديم عروض وتخفيضات ضخمة في رمضان. كما تساهم مواقع التسوق الإلكتروني في تسهيل عملية الشراء، مما يعزز زيادة الاستهلاك وتخفيف الازدحام في المتاجر.



نصائح لتسوق أكثر وعياً لتجنب الإنفاق الزائد، تقدم الدكتورة ميادة بعض النصائح، مثل إعداد قائمة بالمشتريات الضرورية فقط، وتجنب التسوق أثناء الجوع لتقليل الشراء العشوائي، ومقارنة الأسعار بين المتاجر للاستفادة من العروض الفعالة.



باتباع هذه النصائح، يمكننا التمتع بروح الشهر الفضيل دون التأثير على الميزانية الشخصية.