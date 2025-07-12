17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك

الوكيل الإخباري- في حادثة تعكس تصاعد السلوك غير المنضبط على متن الطائرات، اضطرت رحلة تابعة لشركة TUI Airways، كانت متجهة من كانكون (المكسيك) إلى لندن، إلى الهبوط اضطرارياً في مطار بانغور الدولي بولاية مين الأميركية، مساء الأربعاء، بعد اندلاع شجار عنيف بين راكبين .

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ورغم تأكيد الطيار أن قمرة القيادة آمنة، إلا أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الراكبين، ما استدعى الهبوط لأسباب أمنية. وقد تم إنزال الزوجين من الطائرة دون توجيه تهم جنائية، ما أثار استياء باقي الركاب.



غضب الركاب:

تم احتجاز الركاب لأكثر من 17 ساعة داخل صالة ضيقة ذات طابع عسكري، دون حقائبهم.

تأخر الإقلاع مجددًا بسبب تجاوز الطاقم لساعات العمل القانونية، ما تطلّب انتظار طاقم بديل.

وصف الركاب التجربة بأنها "كابوس جوي"، منتقدين ترك مئات المسافرين ضحايا "لتصرف فردين متهورين".



ردود الأفعال:

تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

دعوات لمحاسبة المتسببين وتحميلهم تكاليف تحويل الرحلة.

مطالبات بتشديد العقوبات على التدخين والسلوك العدائي داخل الطائرات.