السبت 2025-07-12 10:56 م
 

17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك

ىت
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة تعكس تصاعد السلوك غير المنضبط على متن الطائرات، اضطرت رحلة تابعة لشركة TUI Airways، كانت متجهة من كانكون (المكسيك) إلى لندن، إلى الهبوط اضطرارياً في مطار بانغور الدولي بولاية مين الأميركية، مساء الأربعاء، بعد اندلاع شجار عنيف بين راكبين .

اضافة اعلان


ورغم تأكيد الطيار أن قمرة القيادة آمنة، إلا أن الطاقم لم يتمكن من السيطرة على الراكبين، ما استدعى الهبوط لأسباب أمنية. وقد تم إنزال الزوجين من الطائرة دون توجيه تهم جنائية، ما أثار استياء باقي الركاب.


غضب الركاب:
تم احتجاز الركاب لأكثر من 17 ساعة داخل صالة ضيقة ذات طابع عسكري، دون حقائبهم.
تأخر الإقلاع مجددًا بسبب تجاوز الطاقم لساعات العمل القانونية، ما تطلّب انتظار طاقم بديل.
وصف الركاب التجربة بأنها "كابوس جوي"، منتقدين ترك مئات المسافرين ضحايا "لتصرف فردين متهورين".


ردود الأفعال:
تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعوات لمحاسبة المتسببين وتحميلهم تكاليف تحويل الرحلة.
مطالبات بتشديد العقوبات على التدخين والسلوك العدائي داخل الطائرات.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

ا

فلسطين أنباء عن خرائط إسرائيلية جديدة لنطاق الانسحاب من غزة

ة

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد

ا

أخبار محلية نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش

ت

أخبار محلية أمسية في مأدبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

ىت

منوعات 17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك

ىىى

فيديو منوع علاج فعال لآلام المفاصل !



 
 





الأكثر مشاهدة