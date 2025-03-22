كيف تستعد ماليا لعيد الفطر؟ 7 خطوات لتجنب الإسراف

تحديد ميزانية محددة: وضع مبلغ واضح لكل فئة من النفقات، مثل الهدايا والطعام، لتجنب الصرف العشوائي.
الشراء المبكر: تجنب التسوق في اللحظات الأخيرة للاستفادة من العروض وتجنب الأسعار المرتفعة.
المقارنة بين الأسعار: البحث عن أفضل العروض والخصومات سواء في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت.
تقليل النفقات غير الضرورية: التركيز على الاحتياجات الأساسية والاستغناء عن المشتريات الثانوية.
إعداد الحلويات والمأكولات في المنزل: يساعد في توفير المال مقارنة بالشراء الجاهز.
الاستفادة من العروض والتخفيضات: متابعة الخصومات التي تقدمها المتاجر خلال موسم العيد.
تخصيص مبلغ للطوارئ: لضمان عدم التأثر بأي مصاريف غير متوقعة خلال فترة العيد.
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