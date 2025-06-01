للمرّة الثانية... سيارة تخترق سقف ناد للمحاربين القدامى في أميركا (فيديو)

وذكرت الشرطة أن السائق نجا بإصابات طفيفة، في حين كان المبنى خاليًا من الأشخاص وقت وقوع الحادث. وقد أظهرت كاميرات المراقبة في مدرسة مجاورة لحظة الاصطدام، حيث تطايرت أجزاء السيارة في مختلف الاتجاهات.
وتجري السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب تكرار الحادث في نفس الموقع خلال فترة قصيرة.
Police say speed may have been a factor in why the driver veered off the road and into the building.
A similar incident… pic.twitter.com/JuF1eaP0Eh
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