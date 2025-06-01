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للمرّة الثانية... سيارة تخترق سقف ناد للمحاربين القدامى في أميركا (فيديو)

غت
من موقع الحادث
 
الأحد، 01-06-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري- في حادث غريب هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر، ارتطمت سيارة بسقف "النادي التذكاري للمحاربين القدامى" في مدينة إكسلسيور سبرينغز بولاية ميزوري الأميركية، بعد أن انحرفت فجأة عن الطريق المجاور واصطدمت بقوة بالمبنى.

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وذكرت الشرطة أن السائق نجا بإصابات طفيفة، في حين كان المبنى خاليًا من الأشخاص وقت وقوع الحادث. وقد أظهرت كاميرات المراقبة في مدرسة مجاورة لحظة الاصطدام، حيث تطايرت أجزاء السيارة في مختلف الاتجاهات.


وتجري السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب تكرار الحادث في نفس الموقع خلال فترة قصيرة.

 

 

 روسيا

 
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