مشهد مرعب في أمريكا.. مراهق يتحول إلى كتلة من اللهب بعد انفجار دراجته النارية

لقطات من الفيديو
 
الأحد، 16-11-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو في كاليفورنيا لحظة انفجار دراجة نارية وتحول سائقها المراهق إلى كتلة من اللهب، بعد اصطدامه بسيارة عند تقاطع في مدينة ساليناس.

وأظهر الفيديو المراهق وهو يقود دراجة غير قانونية ويتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة قبل أن يصدم سيارة كانت تستدير، ما أدّى إلى انفجار اشتعلت معه الدراجة والسائق.


وذكرت شرطة ساليناس أن السائقين، البالغَين 15 و16 عاماً، تجاهلا الإشارة، فيما أُصيب المراهق الذي اشتعل جسده بكسر في الكاحل وحروق طفيفة، وجرى تسليمه وصديقه إلى ذويهما بعد تحرير مخالفات بحقهما.


أما قائدة السيارة المتضررة بريانا فارغاس، فنُقلت للمستشفى بإصابات بسيطة، فيما احترقت سيارتها الجديدة بالكامل، لتطلق عائلتها حملة تبرعات عبر GoFundMe غطّت حتى الآن جزءاً من خسائرها.

 

 

 

