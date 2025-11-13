لماذا تحرك الثعابين ألسنتها باستمرار؟

يساعد هذا النظام الثعابين على تحديد مواقع الفريسة والمفترسات وحتى شركاء التزاوج بدقة، ويُمكّنها من تتبع الروائح في الظلام. كما يمنح الشكل المتشعب للسان قدرة على مقارنة الإشارات الكيميائية من جهتين لتحديد اتجاه الرائحة.
يُلاحظ الثعابين تحرك ألسنتها باستمرار أثناء الصيد أو الاستكشاف، وهو سلوك غريزي يمثل وسيلة اتصال حسية متقدمة مع العالم الخارجي، ويظهر تطور حواس هذه الزواحف المدهشة.
