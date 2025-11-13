لماذا تحرك الثعابين ألسنتها باستمرار؟

الوكيل الإخباري- يُعد تحريك الثعابين لألسنتها سلوكًا غامضًا لكنه أساسي للبقاء، إذ تعتمد الثعابين بشكل رئيسي على حاسة الشم لجمع المعلومات عن بيئتها. تستخدم ألسنتها المتشعبة لجمع الجزيئات الكيميائية من الهواء أو الأرض، ثم تنقلها إلى عضو جاكوبسون لتحليل الروائح وتوجيهها إلى الدماغ.

يساعد هذا النظام الثعابين على تحديد مواقع الفريسة والمفترسات وحتى شركاء التزاوج بدقة، ويُمكّنها من تتبع الروائح في الظلام. كما يمنح الشكل المتشعب للسان قدرة على مقارنة الإشارات الكيميائية من جهتين لتحديد اتجاه الرائحة.



يُلاحظ الثعابين تحرك ألسنتها باستمرار أثناء الصيد أو الاستكشاف، وهو سلوك غريزي يمثل وسيلة اتصال حسية متقدمة مع العالم الخارجي، ويظهر تطور حواس هذه الزواحف المدهشة.