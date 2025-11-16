قرش مفترس يثير الهلع قرب أحد الشواطئ العربية وتحذير للسكان

وأصدر الصيادون والاتحاد السمكي الجنوبي تحذيرات لمرتادي البحر في سواحل البريقة بعد تسجيل مشاهدات مؤكدة للقرش قرب جسر البريقة.
وقال رئيس جمعية جسر البريقة في الاتحاد السمكي الجنوبي، أديب صالح علي العراقي، إن عدداً من الصيادين شاهدوا القرش أثناء عمليات الصيد، مضيفاً أنه واجهه بنفسه وقدّر طوله بين 2.5 و3 أمتار.
-
أخبار متعلقة
-
"رسالة وساعة" من تيتانيك في مزاد تاريخي ببريطانيا (صور)
-
في مشهد لافت.. الملك تشارلز يقود الترام احتفالاً بعيد ميلاده الـ77
-
مشهد يشعل مواقع التواصل في أميركا.. حيتان تهز قارباً لإسقاط فقمة هربت إليه
-
مشهد مرعب في أمريكا.. مراهق يتحول إلى كتلة من اللهب بعد انفجار دراجته النارية
-
خبراء السفر يقدمون نصائح للتعامل مع إلغاء الرحلات الجوية
-
لماذا تحرك الثعابين ألسنتها باستمرار؟
-
المغرب.. غضب واسع بعد زواج طفلة قاصر من رجل مسن بطريقة غير قانونية
-
مزاح وهدايا بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يشعلان مواقع التواصل - فيديو