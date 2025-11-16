قرش مفترس يثير الهلع قرب أحد الشواطئ العربية وتحذير للسكان

الوكيل الإخباري- أثار ظهور قرش ضخم في مياه خليج عدن حالة من الذعر بين سكان مديريتي خورمكسر والبريقة في عدن.

وأصدر الصيادون والاتحاد السمكي الجنوبي تحذيرات لمرتادي البحر في سواحل البريقة بعد تسجيل مشاهدات مؤكدة للقرش قرب جسر البريقة.



وقال رئيس جمعية جسر البريقة في الاتحاد السمكي الجنوبي، أديب صالح علي العراقي، إن عدداً من الصيادين شاهدوا القرش أثناء عمليات الصيد، مضيفاً أنه واجهه بنفسه وقدّر طوله بين 2.5 و3 أمتار.