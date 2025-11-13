المغرب.. غضب واسع بعد زواج طفلة قاصر من رجل مسن بطريقة غير قانونية

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الواقعة تُعد تحايلاً على القانون وتراجعاً خطيراً عن جهود حماية الطفولة ومناهضة تزويج القاصرات.
من جانبها، أكدت شبكة "إنجاد ضد عنف النوع" أنها تقدمت بشكاوى رسمية إلى السلطات القضائية للمطالبة بالتحقيق، ووصفت الحادث بأنه اعتداء صارخ على حقوق الطفلة، داعية إلى منع إتمام الزواج غير القانوني وضمان حق الفتاة في التعليم والحياة الكريمة.
-
أخبار متعلقة
-
خبراء السفر يقدمون نصائح للتعامل مع إلغاء الرحلات الجوية
-
لماذا تحرك الثعابين ألسنتها باستمرار؟
-
مزاح وهدايا بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يشعلان مواقع التواصل - فيديو
-
فيديو لفتاة داخل المتحف الكبير يثير موجة غضب في مصر
-
أول صورة لأشهر "وحش" على الأرض
-
تبرعت بكليتها لإنقاذ مديرتها.. فكان جزاؤها الطرد في أمريكا
-
انهيار جزئي لجسر في الصين بعد أشهر من افتتاحه (فيديو)
-
عملية إنقاذ تتحول لكارثة.. فهد يفاجئ شرطيين بهجوم شرس في الهند - فيديو