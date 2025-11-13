الخميس 2025-11-13 11:48 ص
 

المغرب.. غضب واسع بعد زواج طفلة قاصر من رجل مسن بطريقة غير قانونية

الوكيل الإخباري-   أعلنت النيابة العامة المغربية فتح تحقيق عاجل بعد تداول أنباء عن زواج طفلة تبلغ 14 عاماً من رجل يكبرها سناً في إقليم القنيطرة عبر ما يُعرف بـ"زواج الفاتحة"، مما أثار غضباً واسعاً واستنكاراً شعبياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الواقعة تُعد تحايلاً على القانون وتراجعاً خطيراً عن جهود حماية الطفولة ومناهضة تزويج القاصرات.

من جانبها، أكدت شبكة "إنجاد ضد عنف النوع" أنها تقدمت بشكاوى رسمية إلى السلطات القضائية للمطالبة بالتحقيق، ووصفت الحادث بأنه اعتداء صارخ على حقوق الطفلة، داعية إلى منع إتمام الزواج غير القانوني وضمان حق الفتاة في التعليم والحياة الكريمة.

