مشهد يشعل مواقع التواصل في أميركا.. حيتان تهز قارباً لإسقاط فقمة هربت إليه

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو التقطته مصوّرة للحياة البرية يوثّق لحظات درامية لفقمة نجت بأعجوبة من مطاردة حيتان الأوركا في مياه سياتل.

وفي التفاصيل، كانت المصوّرة شارفيت دراكر على متن قارب مستأجر عندما رصدت سرباً يضم ثمانية حيتان قاتلة تهاجم فقمة. وأظهرت إحدى اللقطات الفقمة وهي تُقذف في الهواء بعد ضربة من أحد الحيتان، ما جعلها تعتقد أن نهايتها اقتربت.



ومع اقتراب السرب من القارب، أوقف الطاقم المحرك وفق تعليمات حماية الحياة البرية، ما منح الفقمة فرصة للهروب والتشبث بمنصة السباحة في مؤخرة القارب.



وحاولت الحيتان مراراً إسقاطها عبر هزّ القارب وإحداث موجات قوية، كما انزلقت الفقمة عن الحافة مرة واحدة قبل أن تعود للصعود مجدداً. وبعد نحو 15 دقيقة من المطاردة، تراجعت الحيتان وفقدت الأمل في افتراسها.

